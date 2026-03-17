Afc derby amaro per la primavera

Nella giornata di ieri, la squadra Primavera dell'Afc ha affrontato il derby toscano contro la Fiorentina. La partita si è conclusa con una sconfitta per i giovani dell'Arezzo, al termine di un incontro molto combattuto. La gara si è giocata sul campo della Fiorentina e ha visto entrambe le squadre impegnate con determinazione.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Rientro in campo amaro per la Primavera amaranto, che cade nel derby toscano sul campo della Fiorentina al termine di una gara combattuta. La partita si sblocca al 22’, quando le padrone di casa trovano il vantaggio con Benedettini, rete che decide la prima frazione di gioco. Nella ripresa la Fiorentina allunga: al 56’ arriva il raddoppio firmato Baccaro, mentre al 63’ è Andreoni a realizzare il gol del momentaneo 3-0. L’ACF Arezzo reagisce prontamente e accorcia le distanze al 65’, con Marra che, servita da Tulimieri, riapre il match. Le amaranto continuano a spingere e all’80’ trovano il 3-2 con Hervieux, riportandosi a un solo gol dal pareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afc, derby amaro per la primavera Articoli correlati Derby amaro per il Milan Primavera: i rossoneri non vanno oltre il pareggioIl Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta ma tantissima amarezza. Calcio dilettanti Marche: derby infuocati, Montegiorgio vince, Afc Fermo in vetta e lotta salvezza intensa.Il calcio dilettantistico marchigiano ha vissuto un fine settimana di emozioni e risultati significativi, con diverse squadre che si sono messe in... Lontani e Perera a segno nel Derby | Milan-Inter 2-2 | Primavera 1