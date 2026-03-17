AEK Larnaca-Crystal Palace Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Nell’incontro degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace ha pareggiato in casa contro l’AEK Larnaca. La partita si è giocata il 19 marzo 2026 alle 18:45. Sono state comunicate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per il ritorno. La squadra di casa cerca di qualificarsi nella sfida di ritorno, dopo il risultato di parità maturato in precedenza.

Nell’ambito degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace non è andato oltre il pari nel match casalingo contro l’AEK Larnaca e prova a costruirsi la qualificazione nel match di ritorno. Gli Eagles stanno leggermente deludendo nel torneo e, dopo aver dovuto giocare ai playoff contro lo Zrinjski, ora si è complicato anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AEK Larnaca-Crystal Palace (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati AEK Larnaca-Crystal Palace (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiNell’ambito degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace non è andato oltre il pari nel match casalingo contro l’AEK Larnaca e... Tutto quello che riguarda AEK Larnaca Crystal Palace Conference... Temi più discussi: I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League; Notizie Crystal Palace - AEK Larnaca: UEFA Conference League - Calcio; Conference League: preview AEK Larnaca-Crystal Palace; PREVIEW | Crystal Palace vs AEK Larnaca - team news, lineups, predictions. Pronostico Aek Larnaca-Crystal Palace, gli inglesi vogliono abbattere il muro cipriotaSe la vittoria della Fiorentina sul Rakow soltanto al 93’ ha rappresentato una sorpresa (sulla carta i viola partivano nettamente favoriti) cosa dire del Crystal Palace che, sette giorni fa a Londra, ... tuttosport.com Pronostico AEK Larnaca vs Crystal Palace Conference League 19 Marzo 2026Pronostico AEK Larnaca vs Crystal Palace in Conference League: analisi completa, statistiche, forma delle squadre e migliori consigli. europacalcio.it Giuseppe Pastore: “La #Fiorentina adesso deve concentrarsi sui giovedì. E su cosa è successo lo scorso giovedì, a Londra, dove il Crystal Palace ha pareggiato 0-0 contro il Larnaca. Questa Fiorentina può vincere questa Conference. L'obiettivo primario è il - facebook.com facebook