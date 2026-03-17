AEK Larnaca-Crystal Palace Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Nell’ottavo di finale di Conference League, il match tra AEK Larnaca e Crystal Palace si è concluso con un pareggio in casa dei londinesi. La partita si è disputata il 19 marzo 2026 alle ore 18:45. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate prima dell’incontro, mentre le quote e i pronostici sono stati diffusi dalle agenzie di scommesse. La squadra inglese cerca di qualificarsi nel match di ritorno.

Nell’ambito degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace non è andato oltre il pari nel match casalingo contro l’AEK Larnaca e prova a costruirsi la qualificazione nel match di ritorno. Gli Eagles stanno leggermente deludendo nel torneo e, dopo aver dovuto giocare ai playoff contro lo Zrinjski, ora si è complicato anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AEK Larnaca-Crystal Palace (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Crystal Palace-AEK Larnaca (Conference League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Crystal Palace, che ad oggi è la favorita assoluta per la vittoria della Conference League, affronta in casa l’AEK Larnaca nell’andare degli... Contenuti utili per approfondire AEK Larnaca Crystal Palace Conference... Temi più discussi: Conference League: preview Crystal Palace-AEK Larnaca; I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League; PREVIEW | Crystal Palace vs AEK Larnaca - team news, lineups, predictions; Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, inglesi favoriti ma il precedente... Pronostico AEK Larnaca vs Crystal Palace – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra AEK Larnaca e Crystal Palace promette grande intensità. Si gioca il 19 Marzo 2026 alle 18:45 presso l’AEK Arena, ... news-sports.it AEK Larnaca vs Crystal Palace tips, predictions, best bets and Conference League previewCrystal Palace cannot wait to see the back of AEK Larnaca. The Eagles have hosted the Cypriot minnows twice this season and are yet to score, with Larnaca unbeaten against Oliver Glasner's men, ... sportinglife.com Crystal Palace-AEK Larnaca è una sfida intensa e combattuta; occasioni per gli inglesi, ma Alomerovic e la difesa cipriota resistono - facebook.com facebook