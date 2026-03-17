Antonio Conte ha annunciato la volontà di proseguire con il Napoli anche nella prossima stagione. L’allenatore ha confermato pubblicamente il suo desiderio, ma sa che a fine campionato ci sarà un confronto con il presidente della società. Tra i punti da discutere ci sono aspetti legati al futuro della squadra e alle strategie da adottare. La decisione definitiva arriverà dopo il confronto programmato.

Antonio Conte vuole rimanere a Napoli anche nella prossima stagione. L’allenatore azzurro lo ha dichiarato pubblicamente, ma sa bene che dovrà avere un confronto decisivo con De Laurentiis a fine anno. Il patron partenopeo, stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, non ha dubbi sulla continuità del progetto. Ma pretende chiarimenti su un aspetto specifico: gli infortuni. Tanti, troppi. Quaranta stop da inizio anno, con ben 32 di natura muscolare. Un dato che farà da fil rouge della conversazione tra i due. I numeri degli infortuni: un interrogativo senza risposta. Quaranta. Quaranta giocatori, in varie occasioni, sono stati fermati da problemi fisici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ADL e Conte: previsto un chiarimento a fine stagione, un fattore preoccupa

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