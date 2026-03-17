Addio provette

La medicina sta attraversando una svolta significativa con il passaggio dai tradizionali laboratori alle tecnologie digitali. Ora, i ricercatori utilizzano modelli e algoritmi creati dall’intelligenza artificiale per sviluppare farmaci e processi di ricerca, riducendo notevolmente i tempi necessari rispetto al passato. Si assiste a un cambiamento radicale nel modo di approcciare la scoperta di nuove terapie e soluzioni mediche.

Dai laboratori senza provette ai farmaci progettati dall’intelligenza artificiale: la medicina entra nell’era “in silico”, dove algoritmi e modelli digitali accelerano scoperte che prima richiedevano decenni. Tra antibiotici trovati dai computer, malattie rare affrontate con vecchi farmaci ripensati e diagnosi sempre più affidate alle macchine, il futuro della cura è già iniziato. Ma mentre la tecnologia corre, resta una domanda cruciale: che cosa non potrà mai sostituire l’intelligenza artificiale? Leao e Bastoni sul mercato? Inter e Milan meritano investimenti da parte di Oaktree e RedBird © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio provette Articoli correlati "Mai più provette esterne in ospedale". Esplode la protesta dell’entroterraI campioni prelevati all’esterno dall’ospedale di Urbino e delle strutture Ast collegate sul territorio non potranno più essere accettate dal centro... Doping, Malagò: “In centro Fmsi elaboreremo fino a 30 volte provette che analizzavamo al Coni”(Adnkronos) – “Siamo qui perché anni fa chi si occupava del doping in Italia era una struttura interna al Coni. Family Values With TYE TRUJILLO From SUICIDAL TENDECIES & OTTTO