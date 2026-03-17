Addio all'edicola liberty di piazza Vittoria a Napoli la pagoda non c'è più | è stata smantellata
È stata rimossa e portata via l’edicola liberty di piazza Vittoria a Napoli, una struttura che da tempo non era più in uso. La pagoda che la caratterizzava non è più visibile nella piazza. La demolizione dell’edicola segna la fine di un elemento storico presente in zona. La struttura è stata smantellata e trasportata via senza ulteriori interventi.
Rimossa la storica edicola liberty di piazza Vittoria: era inutilizzata da tempo. Smontata e portata via. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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