Addio al cerchio del Chelsea | il rituale che intrappolava arbitri e infastidiva avversari è terminato

Il Chelsea ha deciso di interrompere il rituale del cerchio a centrocampo prima delle partite, un’abitudine praticata regolarmente dalla squadra. L’ultimo episodio si è verificato durante la partita contro il Newcastle, quando l’arbitro Paul Tierney è rimasto coinvolto nel gruppo di giocatori, osservando la telecamera mentre veniva inglobato nel cerchio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi.

Il Chelsea mette fine a un’abitudine diventata virale: il cerchio a centrocampo prima delle partite. L’ultimo episodio contro il Newcastle è diventato memorabile perché l’arbitro Paul Tierney è rimasto intrappolato nel gruppo di giocatori, fissando la telecamera mentre veniva inglobato. Image lunaire en #PL L’arbitre Paul Tierney se retrouve au milieu des joueurs de Chelsea, en pleine accolade collective, juste avant le coup d’envoi face à Newcastle United pic.twitter.comF0tbVTM6Qa — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2026 Il rituale, nato per creare compattezza, aveva finito per infastidire avversari e creare distrazioni inutili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Addio al cerchio del Chelsea: il rituale che intrappolava arbitri e infastidiva avversari è terminato Articoli correlati Il Chelsea insiste con la tattica del cerchio a centrocampo che dà tanto fastidio agli avversariNel primo e nel secondo tempo il Chelsea si raduna in cerchio esattamente a centrocampo: perché il rito cominciato a Napoli è diventato... Surreale: l'arbitro al centro del cerchio del Chelsea. E Palmer...Gli highlights della vittoria per 1-0 del Newcastle sul campo del Chelsea (gol di Gordon al 18'). Tutti gli aggiornamenti su Addio al cerchio del Chelsea il rituale... Temi più discussi: Addio al professor Nazzareno Fidanza, ex sindaco di Cerchio: oggi il funerale; Cortina 1956-2026: il 15 marzo si chiude un cerchio lungo settant’anni; Teheran nel cerchio del fuoco: il duello finale per l'eredità di Khamenei; Alessandro Spanò, dall'addio al calcio alle startup di Dubai: Volevo aprirmi una finestra sul mondo e ce l'ho fatta. Addio a Nazzareno Fidanza, ex sindaco di Cerchio, professore al liceo Vitruvio e anima storica della comunitàCerchio. Addio a Nazzareno Fidanza, ex sindaco di Cerchio, professore al liceo Vitruvio e anima storica della comunità. Il cordoglio ... marsicalive.it Addio al professor Nazzareno Fidanza, ex sindaco di Cerchio: oggi il funerale«Oggi ci ha lasciato Nazzareno Fidanza, 77 anni», ha scritto in una commossa nota il sindaco di CERCHIO Gianfranco Tedeschi. «Con la sua scomparsa la comunità di ... ilmessaggero.it Ultim'ora Addio a Tonino Apicella: https://fanpa.ge/OcOvk - facebook.com facebook . @acmilan, @YFofana19_ si sfoga. @RafaeLeao7 verso l’addio Ecco chi potrebbe raccoglierne l’eredità - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com