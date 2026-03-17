addio a silvia buitoni la blogger delle ricette della memoria

Silvia Buitoni, conosciuta come blogger delle ricette della memoria, è deceduta a Perugia il 17 marzo 2026. Era appassionata di cucina e dedicava il suo tempo alla ricerca di ricette tradizionali attraverso le sue “Madeleine”. La sua attività ha coinvolto molti appassionati di cucina e ha lasciato un segno nel mondo dei ricettari online. La sua figura rimane associata alle ricette di una volta e ai ricordi culinari.

Perugia, 17 marzo 2026 – Amava la cucina e i sapori della vita intrisi di memorie e ricordi e con le sue “Madeleine“, alla ricerca delle ricette di una volta, era entrata nel cuore di tutti. E adesso c’è sconcerto, dolore e sgomento a Perugia per la morte prematura di Silvia Buitoni, scomparsa ieri all’età di 62 anni. Una famiglia molto nota. Perugina, era discendente di una famiglia che ha fatto la storia della città e non solo (i nonni erano l’imprenditore Bruno e Donna Alba, che inventò gli Amici della Musica, il padre Paolo, anche lui imprenditore) ed era l’ideatrice di un fenomeno nato sui social e poi ’dilagato’ nella realtà: la pagina Facebook “Dall’uovo alla coque al ragù“, che nel tempo ha raccolto oltre 16 mila followers. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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