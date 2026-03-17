Addio a Settimio Milani Targò l’auto Fanano 1

Settimio Milani è deceduto giovedì scorso nel suo paese natale, Fanano, all’età di 95 anni. Durante la sua vita, ha avuto un legame molto forte con questa località, che ha sempre portato nel cuore. La sua scomparsa è stata annunciata con un messaggio in cui si comunica che ha targato l’auto Fanano 1.

Di Settimio Milani si può dire che abbia avuto Fanano nel cuore per tutta la vita. Si è spento giovedì scorso proprio nel suo paese natale, all’età di 95 anni. Ieri mattina, nella chiesa di San Giuseppe, si sono svolti i funerali, al termine dei quali il feretro è stato accompagnato al cimitero del paese. Nel secondo dopoguerra emigrò negli Stati Uniti d’America. Tornava di frequente a Fanano e una volta raggiunta la pensione, nella casa che si era costruito a Fanano nel 1980, trascorreva alcuni mesi, anche con la compagnia di Miriam. Qui era molto amato e non mancava mai, anche con volontariato, alle iniziative organizzate in paese, soprattutto a quelle dedicate all’emigrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Settimio Milani. Targò l’auto Fanano 1 Articoli correlati Pallavolo Milani vince 3-0 con Dhelios: Calabria a secco, la Milani consolida la vetta in Serie C.La Pallavolo Milani ha conquistato una convincente vittoria contro l'Amaro Dhelios venerdì 15 febbraio 2026, imponendosi per 3-0 (25-19, 25-21,... “L’età gioenina e la presenza redentorista in Girgenti”: a Casa Sanfilippo si presenta il libro di Settimio BiondiMercoledì, alle ore 17, a Casa Sanfilippo, ad Agrigento, si terrà la presentazione ufficiale del libro di Settimio Biondi “L’età gioenina e la...