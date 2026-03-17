È scomparsa Paola Giubergia, conosciuta come “signora della natura”, che ha vissuto in Paraguay e in campagna torinese. È ricordata per il suo legame con la natura e la vita rurale. Era moglie di Guido Giubergia, presidente di Ersel, una banca privata indipendente italiana. La sua scomparsa viene comunicata senza ulteriori dettagli.

È morta Paola Giubergia, figura molto legata alla natura e alla vita in campagna, moglie di Guido Giubergia, presidente di Ersel, una delle più importanti banche private indipendenti d’Italia. Aveva 73 anni. Nata ad Asunción, in Paraguay, nel 1951, da una famiglia friulana trasferitasi in Sud America per lavorare nell’ agricoltura, aveva mantenuto per tutta la vita un rapporto profondo con l’ambiente e con il mondo rurale. «Mia mamma Paola era una donna che rispettava la vita e la natura », ha raccontato la figlia Francesca, ricordando un’infanzia segnata da episodi avventurosi. «Parlava spesso della sua vita nella giungla e di quando andava a scuola a cavallo ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Paola Giubergia, “signora della natura”: dalla giungla del Paraguay alla campagna torinese

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