Achille Lauro e gli ‘Incoscienti giovani’ a Firenze Voglio solo stupire me stesso

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, si esibisce a Firenze con il suo progetto ‘Incoscienti giovani’. Durante il concerto, il artista ha dichiarato di voler semplicemente stupire se stesso, senza altri obiettivi apparenti. La serata ha visto la presenza di un pubblico interessato, mentre Lauro ha portato sul palco la sua musica e il suo stile caratteristico.

Firenze, 17 marzo 2026 – Incosciente (ex) giovane. Lo stupore per lui, Lauro De Marinis in arte Achille Lauro, non è un effetto speciale, ma una direzione. “Negli anni, soprattutto a Sanremo, mi è stato spesso rimproverato un gusto eccessivo per l’effetto sorpresa” dice “quasi che ogni gesto fosse calcolato per scuotere il pubblico, ma non è così” assicura l’artista romano, nell’attesa di approdare sabato e domenica (ore 21) al Mandela Forum di Firenze per due notti all’insegna del sold out. “Non ho mai cercato lo stupore degli altri, ma soltanto il mio”. Achille Lauro: "Nel 2027 ancora all'Olimpico" Fin dall’iniziale ’Amor’, lo show mette... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Achille Lauro e gli ‘Incoscienti giovani’ a Firenze. “Voglio solo stupire me stesso” Articoli correlati Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà: "Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me: guidarmi"A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2026 che lo vedrà di nuovo protagonista, questa volta in veste di co-conduttore, Achille Lauro, insieme al... Leggi anche: Achille Lauro: "Preferisco restare solo che tradire. Però voglio dei figli". Poi rompe il silenzio sulle esperienze omosessuali Achille Lauro - Amore Disperato, AmoR, Incoscienti Giovani - 30.05.25 RadioItaliaLive @ Milano Duomo Contenuti e approfondimenti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro in visita agli Incoscienti Giovani del Calcio Padova; Achille Lauro visita al Niguarda i feriti di Crans-Montana dopo l’omaggio a Sanremo; Achille Lauro e Fiorentina-Inter, piano straordinario per l’accesso al concerto; Il 16 marzo di Achille Lauro? Al Forum, in quella Milano che ha accudito la sua musica. 16 marzo di Achille Lauro: il rituale musicale che ogni anno conquista i social diventando viraleTra i primi post a comparire, quelli che rimandano al 16 marzo 1978. Una giornata, almeno inizialmente, come tante altre a Roma: il traffico, le macchine in fila, la città che piano piano prende ritmo ... tg.la7.it Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapereQuella canzone di Achille Lauro, Perdutamente, fa venire i brividi a tutti. Perché, il cantante romano - anche a Sanremo - l'ha dedicata alle vittime della strage avvenuta al pub Le Constellatio ... rtl.it Sky tg24. . “Che giorno è oggi” urla Achille Lauro al Forum di Assago: il cantante fa una sorpresa ai fan tornando a eseguire il brano “16 marzo” insieme a Laura Pausini dopo la tanto applaudita esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo. “Mi sento una tua f - facebook.com facebook "Se ti mancherò dimmi “Torna presto” Amor, me so’ fatto grande" Achille Lauro all'Unipol Forum. x.com