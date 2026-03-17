Acerra sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Guardia di Finanza di Acerra ha scoperto e sequestrato 80 mila litri di gasolio di contrabbando in un impianto clandestino. Durante l’operazione sono stati inoltre sequestrati mezzi pesanti, attrezzature e documenti falsi. L’indagine ha portato alla distruzione dell’impianto illegale, evitando che il carburante venisse distribuito sul mercato.

Guardia di Finanza smantella impianto clandestino: sequestrati gasolio, mezzi pesanti, attrezzature e documenti falsi. Il sequestro nella zona industriale di Acerra. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, ad Acerra, oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione “Designer Fuel” commercializzato illecitamente in evasione d’imposta. Sequestrati anche un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, due elettropompe, un impianto clandestino per il rifornimento delle autocisterne e 132 contenitori da 1.000 litri ciascuno. Il controllo sul territorio e i movimenti sospetti.... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Acerra, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando Articoli correlati Sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunce ad AcerraTempo di lettura: < 1 minutoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“Designer Fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte,... Gdf, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbandoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“designer fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte, sono stati sequestrati ad... Una raccolta di contenuti su Acerra sequestrati 80mila litri di... Temi più discussi: Maxi sequestro di gasolio ad Acerra, scoperto impianto clandestino: 4 indagati; GDF - GUARDIA DI FINANZA * NAPOLI: SEQUESTRATI 80 MILA LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO, UN'AUTOCISTERNA, UN AUTOARTICOLATO E UN IMPIANTO CLANDESTINO DI RIFORNIMENTO. DENUNCIATI 4 SOGGETTI; Gasolio di contrabbando, scoperto impianto abusivo: sequestrati 80mila litri. Acerra, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbandoACERRA – Un’operazione della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro di oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione del tipo designer fuel, commercializzato illecitamente in evasione ... marigliano.net Acerra, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando: 4 denunciatiBlitz della guardia di finanza: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunciati. Sigilli anche ad un'autocisterna, un autoarticolato ... msn.com Operazione della Guardia di Finanza ad #Acerra contro il traffico di carburante di contrabbando. Le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura di Nola quattro persone. Sotto chiave 80mila litri di gasolio fuorilegge, un autoarticolato con targa polacca e un’a - facebook.com facebook