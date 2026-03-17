Martedì 17 marzo 2026 a Bruxelles, i legislatori europei hanno stabilito che giovedì prossimo si terrà la votazione in commissione sull’accordo commerciale con gli Stati Uniti. L’iter legislativo prosegue quindi con l’appuntamento deciso per questa settimana, mentre i dazi verranno eliminati una volta approvato l’accordo. La decisione riguarda i passaggi ufficiali previsti nel percorso di ratifica.

Bruxelles, martedì 17 marzo 2026. I legislatori europei hanno fissato per giovedì prossimo la votazione in commissione sull’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questa decisione segna una svolta dopo settimane di stallo, sbloccando il percorso legislativo necessario per eliminare i dazi sulle merci industriali americane. L’atmosfera nei corridoi del Parlamento europeo è cambiata radicalmente da quella di pochi giorni fa. Dove prima c’era incertezza e timore di un accordo che rischiava di disintegrarsi, ora prevale un senso di sollievo misto a determinazione. La scelta di procedere con il voto non è casuale ma risponde a pressioni esterne e interne che richiedono stabilità immediata per le imprese del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accordo UE-USA: il voto è fissato, i dazi cadono

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