Accise e rincari come può cambiare il bonus carburante

Con il rialzo dei prezzi dei carburanti, il bonus benzina sta tornando a essere un argomento molto cercato online. Le accise sui carburanti sono al centro del dibattito e le persone vogliono sapere come potrebbero cambiare le agevolazioni previste. La questione riguarda soprattutto le modalità di accesso e le eventuali modifiche alle condizioni di utilizzo del bonus.

Con il caro carburanti tornato al centro dell’attenzione, il bonus benzina è di nuovo tra i temi più cercati online. Il motivo è semplice: i prezzi di benzina e diesel restano alti e il governo sta valutando un intervento per contenere l’impatto dei rincari su famiglie e imprese. A oggi, però, il quadro è ancora in definizione: non c’è un nuovo bonus già operativo, ma prende quota l’ipotesi di misure mirate, pensate soprattutto per le categorie più esposte. Accise, il governo guarda ad aiuti selettivi. Il governo non sembra orientato a un nuovo taglio generalizzato delle accise sui carburanti. La strada che emerge nelle ultime ore è piuttosto quella di “interventi compensativi mirati”, come li ha definiti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a favore delle famiglie meno abbienti, dell’autotrasporto e delle imprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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