AAA dirigenti cercansi | l’Asp ridisegna i vertici negli ospedali della provincia ecco quali e dove

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato le procedure per assegnare nuovi incarichi dirigenziali nell’area Sanità. Sono state pubblicate le selezioni per vari ruoli ai vertici degli ospedali della provincia, con l’obiettivo di rinnovare i vertici delle strutture sanitarie. Le chiamate riguardano diversi ospedali e si rivolgono a professionisti interessati a ricoprire incarichi di responsabilità.

Una mappatura di 109 pagine definisce i ruoli chiave da assegnare, dalla Chirurgia alla Medicina d’urgenza, coprendo i presidi di Agrigento, Sciacca, Canicattì, Licata e Ribera "AAA dirigenti cercansi." L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha ufficialmente dato il via alle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali per l'area Sanità. La delibera firmata nei giorni scorsi attiva un avviso interno destinato a ridisegnare la catena di comando dei reparti e dei settori amministrativi. La mappa delle posizioni disponibili è dettagliata in un corposo allegato che elenca ogni singola struttura aziendale dove è prevista una figura di coordinamento, referente o esperto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Oltre 100 primari negli ospedali della provincia di Arezzo: la classifica degli stipendiNei cinque ospedali della provincia di Arezzo - secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria Asl Toscana sud est nel proprio sito istituzionale -... Rinnovo delle dotazioni negli ospedali della provincia: al via la sostituzione di 628 lettiProsegue il piano di ammodernamento delle dotazioni sanitarie negli ospedali della provincia di Ferrara, con un importante intervento di rinnovo e...