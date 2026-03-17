A2A | risultati 2025 oltre le stime e aumento cedola

A2A ha chiuso il 2025 con risultati superiori alle stime, evidenziando una crescita dei ricavi e un calo dell’utile. La società ha comunicato che i dati economici sono stati pubblicati ufficialmente e che l’azienda ha deciso di aumentare la cedola. I numeri sono stati diffusi senza commenti aggiuntivi, lasciando emergere i dati finanziari senza interpretazioni o analisi.

A2A ha archiviato l’esercizio 2025 con risultati migliori delle previsioni, registrando una crescita dei ricavi ed un calo a livello di utile. In crescita gli investimenti, i n linea con il Piano strategico presentato qualche tempo fa. “Nonostante le tensioni internazionali a cui stiamo assistendo con preoccupazione – ha sottolineato l’Ad Renato Mazzoncini – proseguiremo a investire in capacità e flessibilità del sistema energetico, innovazione e digitalizzazione con l’obiettivo di continuare a contribuire alla transizione energetica e allo sviluppo dell’economia circolare del Paese, creando valore nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - A2A: risultati 2025 oltre le stime e aumento cedola Articoli correlati Oltre le stime, Unicredit da record nel 2025: l’utile a 10,6 miliardiUnicredit ha archiviato un 2025 eccezionale, registrando un utile netto da record pari a 10,6 miliardi di euro, superando le previsioni degli... Snam, risultati 2025 sopra stime. Investimenti per 14 miliardi al 2030Investimenti per 14 miliardi di euro da qui al 2030 - oltre 9 miliardi per l'infrastruttura di trasporto e oltre 2 miliardi per i siti di... Contenuti e approfondimenti su A2A risultati 2025 oltre le stime e... Argomenti discussi: Perdite idriche a Brescia: nel 2025 diminuite del 20%. A2a la migliore del Ftse Mib dopo diffusione conti, margini oltre attese(Il Sole 24 Ore Radiocor) A2a accelera il passo dopo le prime indicazioni sui numeri del 2025 con margini che arrivano nella parte alta delle attese della società, la conferma delle stime e un ... ilsole24ore.com Borsa: +4% A2a, accelera e sale al top del Ftse Mib con margini oltre atteseIl dividendo aumenta ancora (+4%), confermata la guidance (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - A2a accelera il passo dopo le prime indicazioni sui numeri del 2025 con margini che arrivano nell ... borsaitaliana.it