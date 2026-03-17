a travaglio serve un rebranding urgente

Da settimane, nelle lettere dei lettori del Fatto quotidiano si leggono richieste di chiedere finanziamenti pubblici per il giornale. Recentemente, a Travaglio è stato suggerito di rinnovare l’immagine del suo editore e di rivedere la strategia comunicativa. La questione riguarda principalmente l’immagine e la percezione pubblica dell’organizzazione, che sembra aver bisogno di un cambiamento per adattarsi ai tempi.

La svolta era nell’aria. Da un po’ di tempo, nelle pagine delle lettere del Fatto quotidiano comparivano dei messaggi che invitavano il giornale a chiedere il finanziamento pubblico. La saggezza dei lettori, che evidentemente avevano dato un occhio ai conti del giornale, alla fine ha prevalso sulla linea del direttore Marco Travaglio che a dicembre respingeva l’idea: “Preferiamo ampliare la nostra comunità di abbonati piuttosto che far pagare il Fatto a chi non lo legge”. In un comunicato la Società editoriale il Fatto (Seif) ha annunciato che, proprio mentre Travaglio scriveva quelle righe, a dicembre scorso, ha fatto domanda per il... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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