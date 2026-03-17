A Rogoredo c’era un clan di poliziotti

A Rogoredo, un 28enne è stato ucciso nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio nel boschetto della zona. L’agente Carmelo Cinturrino aveva da mesi nel mirino Abderrahim Mansouri, che poi è stato colpito durante un intervento. Si parla di un clan di poliziotti coinvolto nella vicenda. La polizia sta investigando sui fatti e sulle persone coinvolte.

Il tempo delle mele Si aggrava la posizione di Cinturrino, che diceva: «Se becco Zack, lo ammazzo». Botte, minacce e spaccio: gli agenti indagati ora sono 6. La procura contesta anche la premeditazione. Sono 31 i capi d’imputazione per lui e 43 per i colleghi. Agli atti le violenze per controllare il boschetto: «Comando io, non loro» Il tempo delle mele Si aggrava la posizione di Cinturrino, che diceva: «Se becco Zack, lo ammazzo». Botte, minacce e spaccio: gli agenti indagati ora sono 6. La procura contesta anche la premeditazione. Sono 31 i capi d’imputazione per lui e 43 per i colleghi. Agli atti le violenze per controllare il boschetto: «Comando io, non loro» Erano mesi che l’agente Carmelo Cinturrino cercava Abderrahim Mansouri, il 28enne che poi ha ucciso nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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