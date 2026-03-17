A Monaco attesi oltre 3.700 bergamaschi l’incognita dello sciopero dei mezzi pubblici

A Monaco si preparano a partire oltre 3.700 bergamaschi, con molte auto, minivan e decine di pullman pronti a lasciare la città tra la notte di martedì e mercoledì. L’incognita dello sciopero dei mezzi pubblici potrebbe influenzare i piani di viaggio di chi si sposta verso e fuori dalla città. Le partenze sono state programmate in modo da coprire diverse fasce orarie.

Monaco. Innumerevoli auto e minivan, decine di pullman che partiranno nella nottata tra martedì e mercoledì. Se non sarà un esodo su mezzi gommati, poco ci manca. D’altronde è un’occasione che rischia di rivelarsi più unica che rara. Giocare all’ Allianz Arena non capita tutti i giorni, men che meno agli ottavi di Champions League. Per l’Atalanta sarà un’incredibile prima volta e non è certo il risultato dell’andata a scoraggiare i bergamaschi dal seguire la propria squadra oltre confine. Il settore ospiti è andato sold out nel giro di pochissimo: saranno oltre 3.700, persino più di quanti secondo i dati ufficiali lo scorso 26 novembre hanno popolato Francoforte — anche se visto il gemellaggio, non è escluso che fossero anche molti di più disseminati in altre zone dello stadio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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