A Manfredonia domani i funerali di Luciano Vairo

Domani si svolgeranno a Manfredonia i funerali di Luciano Vairo, il giovane cuoco che è morto improvvisamente lo scorso 9 marzo. La cerimonia si terrà nella chiesa del centro cittadino, alla presenza di amici e familiari. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità locale. La salma sarà tumulata nel cimitero della città.

Si terranno domani i funerali di Luciano Vairo, il giovane cuoco di Manfredonia deceduto improvvisamente lo scorso 9 marzo. La salma sarà esposta presso la Chiesa del Cimitero di Manfredonia dalle ore 9.30, mentre i funerali saranno celebrati nella Chiesa di San Carlo Borromeo alle ore 16. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia domani i funerali di Luciano Vairo Articoli correlati Manfredonia, addio a Luciano “Lucio” Vairo, morto a 26 anni per un maloreMANFREDONIA – Addio a Luciano Vairo, 26enne di Manfredonia, deceduto a causa di un malore. Manfredonia: muore a 26 anni Luciano Vairo per infarto, città in profondo cordoglioManfredonia piange la prematura scomparsa di Luciano Vairo, 26 anni, morto improvvisamente a causa di un infarto. Tutto quello che riguarda Luciano Vairo Temi più discussi: Manfredonia sotto choc per Luciano, ragazzo di 26 anni morto improvvisamente - FoggiaToday; LUCIANO VAIRO Manfredonia, 26enne muore per un infarto: profondo cordoglio in città; Manfredonia stretta nel dolore: dopo Pasquale, scompare prematuramente anche il figlio Luciano; Manfredonia: muore a 26 anni Luciano Vairo per infarto, città in profondo cordoglio. Luciano Vairo, 26 anni, morto per infarto a Manfredonia: chi era il ragazzo che la città piange e perchè ha seguito lo stesso destino del padreA Manfredonia certe notizie viaggiano più veloci del vento che arriva dal mare. Nel giro di poche ore tutti hanno saputo che Luciano Vairo, appena 26 anni, non c’era più. Un infarto, un malore improvv ... alphabetcity.it LUCIANO VAIRO Manfredonia, 26enne muore per un infarto: profondo cordoglio in cittàLa notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti che ricordano il giovane con affetto. statoquotidiano.it Manfredonia stretta nel dolore: dopo Pasquale, scompare prematuramente anche il figlio Luciano #lutto #manfredonia #luciano #news #video condoglianze di cuore alla famiglia Vairo, dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano - facebook.com facebook