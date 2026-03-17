a casa tutti bene a teatro dirige gabriele muccino

Dopo il successo delle prime tappe, oggi arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio “A casa tutti bene”, spettacolo teatrale che segna l’esordio assoluto alla regìa teatrale di Gabriele Muccino, tratto dall’omonimo film che gli è valso il David di Donatello dello Spettatore e il Premio Speciale David di Donatello. Lo spettacolo è scritto da Gabriele Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, ed è prodotto da Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Il testo teatrale nasce dall’adattamento del film scritto da Muccino e Paolo Costella, mentre le musiche originali sono firmate da Nicola Piovani. Nel cast... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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