A Cagli i negozi svaniscono il corso diventa vuoto

A Cagli i negozi stanno chiudendo e il corso principale si svuota, con molti locali ormai deserti. La città, un tempo hub di negozi e servizi pubblici, vede sempre meno attività commerciali e uffici trasferiti altrove. Il fenomeno di spopolamento interessa soprattutto le zone montane e periferiche, lasciando il centro cittadino quasi deserto.

Il continuo spopolamento di molti centri delle zone montane e periferiche non sta risparmiando una città come Cagli un tempo punto di riferimento per attività commerciali e la presenza di vari servizi ed uffici pubblici ormai quasi tutti trasferiti. Un lento declino evidenziato nell’ultimo decennio anche dalla chiusura in centro di molti negozi con vie un tempo molto importanti al giorno d’oggi diventate emarginate e poco frequentate. Tra queste un esempio che più rientra nei commenti cittadini è il Corso. Ormai è diventato solo una via solo molto trafficata con numerosi veicoli che sfrecciano spesso a velocità sostenuta tra le proteste dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Cagli i negozi “svaniscono“, il corso diventa vuoto Articoli correlati "Assenze": la mostra in cui il vuoto diventa traccia visibileCome si rappresenta ciò che non c’è? ‘Assenze’ riunisce tre artisti palermitani: Marta Passalacqua, Dodo Veneziano, Nico Bonomòlo in un dialogo... Giacomo Ganzerli Trio debutta con “The Art of Leaving Blankness”: quando il vuoto diventa linguaggioC’è un’idea, nella pittura tradizionale cinese, che si chiama liúbái: “lasciare vuoto”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Cagli i negozi svaniscono il corso... Temi più discussi: A Cagli i negozi svaniscono, il corso diventa vuoto; La crisi senza fine dei negozi, a Cagliari -14% di attività; Desertificazione commerciale a Cagliari: -14,4% di negozi in tredici anni; Wind Tre chiude negozio a Cagliari, dipendenti in piazza: Trasferimento a Sassari è inaccettabile. La crisi senza fine dei negozi, a Cagliari -14% di attivitàI dati nazionali di Confcommercio evidenziano una desertificazione sempre più marcata dei centri urbani negli ultimi tredici anni. Il capoluogo sardo resta uno dei Comuni in cui le attività hanno una ... rainews.it Cagliari, mille negozi chiusi in centro in 15 anni ma cresce il turismoMeno residenti, più turismo e 1000 negozi chiusi in 15 anni nel centro storico di Cagliari. Sono alcuni dati emersi nel corso del convegno Centri storici - analisi e futuro, organizzato da ... ansa.it Azione Cattolica - Fano Fossombrone Cagli Pergola - facebook.com facebook