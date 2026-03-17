A caccia di cibo di qualità o di un like sui social?

Nel mondo del turismo enogastronomico, si assiste spesso a una ricerca di prodotti di qualità o di visibilità sui social. Si analizzano le origini di questa tendenza, focalizzandosi sulle modalità con cui aziende e consumatori interagiscono in questa realtà. Partendo dalle prime iniziative, si osserva come l’attenzione si sia spostata verso esperienze che uniscono il piacere del cibo alla voglia di condividere momenti online.

A proposito di turismo enogastronomico, scopriamo insieme come tutto ha avuto inizio. Partiamo dal principio, ovvero la Guida Rossa: quattrocento pagine di informazioni e consigli su ristoranti e hotel, pubblicata per la prima volta nel 1900 in Francia dalla fabbrica di pneumatici Michelin, con lo scopo di incentivare i viaggi in automobile. Le stelle, introdotte a partire dal 1926, sono un riconoscimento per i ristoranti di alta qualità. Nel 1931 si passò da una a tre stelle, per distinguere tra i locali che valgono una sosta, quelli che meritano una deviazione e quelli per i quali vale la pena fare un intero viaggio. Oltre alle stelle ci... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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