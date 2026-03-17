A Brusaporto la Reprocessing Room di W&H sala che simula il ricondizionamento odontoiatrico

A Brusaporto, la Reprocessing Room di W&H è una sala dedicata al ricondizionamento degli strumenti odontoiatrici. In studi dentistici e strutture sanitarie, l’igiene degli strumenti richiede un processo articolato che coinvolge vari passaggi, tecnologie e procedure rigorose. Questo metodo permette di garantire la sterilizzazione e la sicurezza degli strumenti utilizzati durante le procedure odontoiatriche.

Negli studi dentistici e, più in generale, nelle strutture sanitarie, l’ igiene degli strumenti non è il risultato di un singolo gesto, ma di un processo articolato fatto di passaggi precisi, tecnologie diverse e procedure rigorose. Comprendere come funziona questo percorso è fondamentale per chi ogni giorno lavora con i dispositivi medici. Per questo, a Brusaporto, è nata la Reprocessing Room di W&H, realtà specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature dedicate al ricondizionamento dei dispositivi medici, con tecnologie per la pulizia, la disinfezione, la manutenzione e la sterilizzazione degli strumenti, affiancate da soluzioni per la disinfezione degli ambienti sanitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati La nuova piazza Maradona? “Una straordinaria sala d’attesa di uno studio odontoiatrico”L’imprenditore Enrico Ditto commenta i rendering diffusi sullo slargo ai Quartieri Spagnoli diventato nota meta di pellegrinaggio turistico: “Non... A Brusaporto il data center intelligente, frutto della sinergia tra W&H e il colosso HPEOgni progetto in W&H nasce da un’intuizione e prende forma attraverso il lavoro di squadra.