A Brugherio l’ironia travolgente di Rumori fuori scena

A Brugherio è in scena “Rumori fuori scena”, una delle commedie più rappresentate al mondo e considerata un classico del teatro contemporaneo. La pièce, nota per le sue gag, equivoci e situazioni surreali, coinvolge il pubblico con un ritmo rapido e umoristico. La produzione mette in evidenza l’ironia travolgente e la capacità di far ridere fino alle lacrime gli spettatori presenti.

Una delle commedie più rappresentate al mondo, un vero e proprio cult del teatro contemporaneo. Una pièce irresistibile e travolgente, che tra gag, equivoci e situazioni surreali coinvolge il pubblico facendolo ridere fino alle lacrime. È lo spettacolo che verrà portato in scena domani e giovedì alle 21 sul palco del Teatro San Giuseppe: qui gli attori della compagnia The Kitchen Company daranno vita a “ Rumori fuori scena “, un testo di Michael Frayn con le musiche dei Monty Python, in questo caso con la regia di Massimo Chiesa e nella traduzione di Filippo Ottoni. Pluripremiata commedia inglese, l’opera è stata vista da milioni di spettatori a livello internazionale, con così tante messe in scena da essere diventata uno degli spettacoli con più repliche in assoluto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Brugherio l’ironia travolgente di “Rumori fuori scena“ Articoli correlati Rumori fuori scena”, l’imprevedibilità della vita assaporata con allegria in una geniale commedia a ritmo di swingContinua a sorprendere l’imperdibile spettacolo, cavallo di battaglia della Compagnia Attori & Tecnici, a più di quarant’anni dal debutto a Roma... Rumori Fuori scena, concerti e party anni '80: cosa fare nel weekend a MessinaTorna il weekend con la nostra guida alle iniziative più interessanti del fine settimana.