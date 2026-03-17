800 euro per l’auto cavallo di ritorno fallito | all’incontro trovano i poliziotti Manette per 20enne e 17enne di Giugliano

Due giovani di Giugliano, uno di 20 anni e l’altro di 17, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di chiedere 800 euro in cambio della restituzione di un’auto rubata. I poliziotti sono intervenuti durante un incontro in cui i due avevano intenzione di ricevere il denaro, confermando così il loro ruolo in un meccanismo di estorsione che prevedeva il furto e la richiesta di soldi.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è presentata negli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura, avvenuto poco prima. Durante la denuncia, la donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha chiesto 800 euro in cambio della restituzione del veicolo. Seguendo le indicazioni degli agenti, la vittima è riuscita a fissare un appuntamento con il malvivente senza destare sospetti, concordando un luogo per lo scambio. Gli agenti del Commissariato di Nola si sono quindi appostati nella zona stabilita, pronti a intervenire. Poco dopo, sul posto sono arrivati i due indagati: il 17enne ha materialmente ricevuto il denaro pattuito, mentre il complice fungeva da palo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “800 euro per l’auto”, cavallo di ritorno fallito: all’incontro trovano i poliziotti. Manette per 20enne e 17enne di Giugliano Articoli correlati Cavallo di ritorno finito male: chiedono 800 euro per restituire auto rubata, presi in dueTempo di lettura: < 1 minutoHanno chiesto 800 euro per la restituzione di una macchina poco prima rubata ad una donna di Marigliano. Una raccolta di contenuti su 800 euro per l'auto cavallo di ritorno... Discussioni sull' argomento Controlli antidroga nel Casertano: in manette un 64enne, sequestrati droga e contanti; Droga nascosta in casa: in manette pusher 64enne; Raid fallito da Sparco, in manette i predoni dei ricambi di lusso: fermati con 8 paraurti Ferrari; Mansouri ucciso a Rogoredo, contestato l'omicidio premeditato a Cinturrino: altri due poliziotti indagati. Cavallo di ritorno nel Napoletano, 800 euro per restituire auto. Vittima finge lo scambio e li fa arrestareCavallo di ritorno nel Napoletano, ma la vittima finge lo scambio e li fa arrestare. Protagonisti dell'ennesimo episodio criminale un 20enne ed un 17enne di Giugliano, arrestati con l'accusa di ... lostrillone.tv “Arrestato!”. Il politico in manette, accuse pesantissime: trema il partito della Meloni - facebook.com facebook Roma, giornalista di tg e manager arrestato per pedofilia. In manette anche la compagna x.com