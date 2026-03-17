41enne arrestato a Taranto per pedopornografia sequestrati 7 terabyte di dati

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Taranto con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante l’operazione sono stati sequestrati quattro hard disk, contenenti complessivamente circa sette terabyte di dati. L’indagine è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto e il sequestro nel corso di un’operazione di polizia.

Eseguito un arresto in provincia di Taranto per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo, 41 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dopo una perquisizione ordinata dalla Procura di Lecce nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento sessuale dei minori online. Le indagini e l’operazione della Polizia Postale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività di monitoraggio costante della rete, svolta dagli operatori della Polizia Postale, con l’obiettivo di contrastare il sfruttamento sessuale dei minori in ambiente digitale. La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto ha coordinato l’intervento, che ha portato all’individuazione del sospettato, residente nella provincia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 41enne arrestato a Taranto per pedopornografia, sequestrati 7 terabyte di dati Articoli correlati Leggi anche: Pedopornografia: sequestrati cataloghi, video con bimbi di 2 anni a 15 dollari Una raccolta di contenuti su 41enne arrestato a Taranto per... Discussioni sull' argomento Taranto, 41enne condannato a 10 anni per traffico di esseri umani: espulso cittadino straniero; Aggredisce personale sanitario in pronto soccorso Bari, arrestato 41enne: ieri sera nel Policlinico durante l’assistenza ad una parente; Taranto, Mysterium Festival 2026: dal 13 marzo al 5 aprile; Bari, due medici del pronto soccorso aggrediti dal figlio di una paziente: arrestato un 41enne. Arrestato a Taranto un 44enne per spaccio, ricettazione e detenzione illegale di munizioniI Falchi della Squadra Mobile, impegnati nel monitoraggio delle nuove attività di spaccio in città, avevano da giorni posto sotto osservazione il 44enne, con piccoli precedenti penali, sospettato di ... giornaledipuglia.com Pallavolo A2M - La Prisma La Cascina Taranto ospita la capolista Abba Pineto che si presenta in grande forma x.com A Taranto i Carabinieri intensificano i controlli: sequestrata droga, denunciate persone per guida senza patente, evasione e possesso di arma da taglio - facebook.com facebook