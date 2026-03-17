340mila pensioni all’estero | il controllo Inps che blocca i

Dal 20 marzo 2026, l’Inps avvierà un controllo dell’esistenza in vita per oltre 340.000 pensionati italiani residenti all’estero. La procedura coinvolge anche Citibank N., banca partner dell’ente previdenziale, che collaborerà nelle verifiche. Questa misura mira a confermare la validità dei pagamenti delle pensioni estere e a prevenire eventuali irregolarità.

Il 20 marzo 2026 segna l’inizio di una nuova fase operativa per oltre 340.000 pensionati italiani residenti fuori dai confini nazionali, scatenando un meccanismo di verifica dell’esistenza in vita gestito dall’Inps e dalla banca partner Citibank N.A. Questa procedura, destinata a coprire 160 nazioni diverse, mira a confermare il diritto all’assegno previdenziale e a evitare pagamenti indebiti, con scadenze stringenti fissate per luglio e agosto 2026 che determinano la continuità delle erogazioni mensili. Il valore economico in gioco è imponente: le prestazioni erogate all’estero superano complessivamente 1,75 miliardi di euro, una cifra che richiede una gestione attenta da parte degli enti preposti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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