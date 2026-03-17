29enne aggredisce il padre | arrestato per lesioni gravi

Un uomo di 29 anni è stato arrestato ad Appignano, nella provincia di Macerata, dopo aver aggredito il padre durante una lite familiare. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la rissa, che ha causato ferite di grave entità al padre. La situazione è stata sedata e il giovane è stato messo in manette con l’accusa di lesioni gravi.

Un giovane di 29 anni è stato arrestato ad Appignano, nella provincia di Macerata, dopo aver aggredito il proprio padre durante una lite familiare. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, ha portato all’arresto immediato del figlio e al ricovero dell’uomo di 67 anni nell’ospedale di Macerata per lesioni al volto, alla spalla e al torace. L’operazione condotta dai carabinieri della stazione locale ha rivelato che il 29enne aveva già violato ripetutamente le prescrizioni dei servizi sociali, tra cui il divieto assoluto di assumere alcolici e stupefacenti. La famiglia era sotto controllo giudiziario, ma l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario solo dopo lo scoppio della violenza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 29enne aggredisce il padre: arrestato per lesioni gravi Articoli correlati Ruba e aggredisce l'addetto alla sicurezza in un negozio a Genova, arrestato un 29enneUn giovane è stato arrestato per rapina impropria al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di venerdì scorso nel... Paliano, aggredisce e minaccia la giovane moglie con un coltello, 29enne arrestatoUn quadro di violenze fisiche, verbali e costanti intimidazioni sfociato in una grave aggressione armata.