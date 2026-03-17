27 corpi | Petro accusa l’Ecuador di bombardamento al confine

Il presidente ha dichiarato che le forze militari ecuadoriane hanno bombardato obiettivi all’interno del territorio colombiano, portando all’identificazione di 27 corpi. La notizia riguarda un episodio di scontro tra i due paesi, che si sono accusati reciprocamente di aver aperto il fuoco al confine. La situazione resta tesa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze dell’incidente.

Il presidente Gustavo Petro ha lanciato un’accusa diretta contro l’Ecuador, sostenendo che forze militari ecuadoriane abbiano bombardato obiettivi all’interno del territorio colombiano. La gravità della situazione è sottolineata dalla scoperta di 27 corpi carbonizzati vicino al confine, un evento che segna una drastica peggiorazione nei rapporti tra i due stati vicini. L’incidente si è verificato martedì 17 marzo 2026, e il leader colombiano ha specificato che le esplosioni non potevano essere attribuite alle proprie forze armate né ai gruppi illegali privi di aerei da combattimento. Il bilancio delle vittime include quasi trenta persone decedute in circostanze che indicano un attacco aereo mirato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 27 corpi: Petro accusa l’Ecuador di bombardamento al confine Articoli correlati Russia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: “Spariamo se soldati che superano il confine”(Adnkronos) – “Se quei piccoli uomini verdi attraversano il nostro confine, spareremo”. Caicedo shock, addio al calcio dopo il dramma in Ecuador: «Non voglio più sapere niente di pallone»di Redazione Inter News 24Caicedo e il dolore per la morte di Pineida, una ferita che va oltre il campo e segna una scelta drastica nella carriera...