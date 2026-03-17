22 marzo | la riforma che divide i magistrati e cambia

Il 22 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare su una riforma costituzionale che modifica gli articoli 104 e 105 e apporta cambiamenti coordinati agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110. La consultazione interessa i cittadini e riguarda la revisione di alcune parti della Costituzione. La riforma ha suscitato reazioni diverse tra i magistrati.

Il 22 marzo 2026 i cittadini italiani voteranno su una riforma costituzionale che riscrive gli articoli 104 e 105, con modifiche coordinate agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110. La proposta prevede la separazione netta tra magistrati giudicanti e requirenti, sostituendo l’attuale Consiglio superiore della magistratura con due organi distinti presieduti dal Presidente della. L’analisi di Pietro Ichino evidenzia come il dibattito sia stato spesso oscurato da posizioni ideologiche, richiedendo un esame tecnico dei contenuti per comprendere l’impatto reale sulla vita quotidiana. La campagna referendaria si è polarizzata tra la coalizione di centro-destra governativa e l’Associazione nazionale magistrati, trasformando la consultazione in uno scontro piuttosto che in una valutazione tecnica delle proposte giuridiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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