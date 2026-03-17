20 anni di V per Vendetta | usare una menzogna per dire la verità

Sono passati vent’anni dall’uscita del film V per Vendetta, che ha visto la luce nelle sale di tutto il mondo il 17 marzo 2006. Il film ha rapidamente conquistato il pubblico, grazie anche alla maschera di Guy Fawkes diventata un simbolo riconoscibile e iconico, consolidando così il suo ruolo nella cultura popolare e nell’immaginario collettivo.

Uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 17 marzo 2006, V per Vendetta è immediatamente diventato un cult per la maschera di Guy Fawkes, che è entrata ancor più nell’immaginario collettivo nonostante fosse già il simbolo del fumetto originale. Ma anche e soprattutto per Natalie Portman e alcune sequenze memorabili presenti anche nell’opera originale, ma che dialogano con la storia del cinema stesso: Full Metal Jacket e Léon su tutti. Il grido di un singolo uomo che si erge a simbolo per mobilitare un intero popolo: non è a un viso, a un carattere o a una voce che bisogna obbedire, ma a un ideale, che è a prova di proiettile. Ma questo non vuole essere l’elogio della pellicola. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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