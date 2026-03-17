17 marzo oggi è il compleanno della ‘nostra’ Italia Firenze capitale e quella ricorrenza ‘dimenticata'

Il 17 marzo 1861 segna la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia da parte di Vittorio Emanuele II, che assunse il titolo di sovrano. In quella data, Firenze era ancora la capitale del nuovo Stato. Oggi, 17 marzo 2025, la ricorrenza viene spesso dimenticata, anche se rappresenta un momento fondamentale nella storia dell’Italia unita.

Firenze, 17 marzo 2025 - Il 17 marzo del 1861 è la data ufficiale che sancisce la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia da parte di Vittorio Emanuele II, che con apposita legge assunse per sé e per i suoi successori il titolo di sovrano del nuovo Stato. Non è un caso che oggi si celebri la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Con la proclamazione del Regno d'Italia da parte del parlamento, nasceva dunque di fatto lo Stato italiano unitario, evento cruciale che portò Firenze a diventare capitale quattro anni dopo, nel 1865. La ricorrenza ‘dimenticata’. Nonostante la storia del libro "Cuore" di De Amicis si svolga all'indomani dell'unificazione d'Italia, la data al 17 marzo non compare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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