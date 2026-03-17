10.000 ragazzi sfidano in Goleador Cup | finale a Como

Diecimila ragazzi provenienti da 52 centri sportivi di quattordici regioni si stanno preparando a partecipare alla Goleador Cup, un torneo nazionale gratuito di calcio. La finale si terrà a Como, coinvolgendo numerosi giovani atleti che si sono allenati per questa competizione. L’evento riunisce giovani di diverse zone del paese, pronti a mettere alla prova le proprie capacità sportive.

Diecimila giovani atleti si preparano a sfidarsi in un torneo nazionale gratuito che parte da 52 centri sportivi sparsi in quattordici regioni. La grande finale della Goleador Cup è fissata per giugno allo stadio Sinigaglia di Como, evento organizzato dal marchio dolciario Perfetti Van Melle. Questa iniziativa non è una semplice promozione commerciale, ma rappresenta il primo vero campionato a nome del brand, coinvolgendo ottocento squadre e toccando l’intera penisola con tornei locali dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni e alle ragazze fino ai 14 anni. L’obiettivo dichiarato è portare i valori di amicizia e fair play direttamente sui campi di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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