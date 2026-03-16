Zenith tris da favola | è un trionfo Real

Il Zenith Prato ha ottenuto una vittoria netta sul campo del Real Forte Querceta con il punteggio di 3-0. La partita ha visto in campo i giocatori Pastine, Vitaggio, Mogavero, Marinari e Ricci A., che hanno contribuito alla conquista dei tre punti. Nessun dettaglio sulle modalità del gol o sui minuti di gioco.