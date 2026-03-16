Zenith tris da favola | è un trionfo Real
Il Zenith Prato ha ottenuto una vittoria netta sul campo del Real Forte Querceta con il punteggio di 3-0. La partita ha visto in campo i giocatori Pastine, Vitaggio, Mogavero, Marinari e Ricci A., che hanno contribuito alla conquista dei tre punti. Nessun dettaglio sulle modalità del gol o sui minuti di gioco.
Real Forte Querceta 0 Zenith Prato 3 REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Vitaggio, Mogavero, Marinari, Ricci A., Fortunati (70’ Piccione), Franzoni, Michelucci (46’ Gabrielli, 55’ Panicucci), Geraci (70’ Fantini), Borselli, Gazzoli. A disp.: Bassi, Nicolini, Bartolini, Cannarsa, Ricci M. All. Della Bona. ZENITH PRATO: Brunelli, Nistri, Fiaschi (81’ Casini), Cela, Tempestini, Geri (81’ Fallani), Sinisgallo, Kouassi (85’ Toccafondi), Saccenti (68’ Hanxhari), Del Pela, Caggianese (77’ Banchelli). A disp.: Caroti, Innocenti, Moussaid, Nannipieri. All. Settesoldi. Arbitro: Raimondo di Taranto. Reti: 24’ e 48’ Caggianese, 94’ Del Pela. La Zenith Prato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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