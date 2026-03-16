Zan e Pedullà guidano la carica sinistra degli anti-italiani | a Bruxelles Carnevalata fuori stagione

Al Parlamento europeo, le sinistre italiane hanno organizzato un evento intitolato “Freedom at Risk. The case of Italy”, con Alessandro Zan e Gaetano Pedullà come principali protagonisti. Zan, noto per aver proposto un disegno di legge che non è stato mai approvato, e Pedullà, ex direttore de La Notizia, hanno guidato la presentazione. La manifestazione si è svolta in un contesto di polemiche e discussioni sulla posizione dell’Italia in Europa.

Il titolo è tutto un programma: “Freedom at Risk. The case of Italy”. A organizzarlo le sinistre italiane all’interno del Parlamento europeo, testimonial Alessandro Zan, padre del ddl mai nato e l’ex direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà. “Attenzione, la democrazia italiana è in pericolo per colpa di Giorgia Meloni – commenta in un video sui suoi social Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr – No, non sono impazzito, sono più o meno le parole utilizzate da alcuni europarlamentari italiani di sinistra per invitare tutti i colleghi all’evento surreale che si terrà martedì pomeriggio al Parlamento Europeo di Bruxelles. Già il titolo la dice lunga: “La libertà è a rischio? Il caso Italia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zan e Pedullà guidano la carica sinistra degli anti-italiani: a Bruxelles Carnevalata fuori stagione Articoli correlati Roma, tridente da Champions per il Napoli: Dybala e Malen guidano la caricaLa Roma si prepara alla spedizione di Napoli con un carico di ottimismo che mancava da settimane, pronta a sfidare i fantasmi di un tabù scontri... Hijikata l'anti-italiani: dopo Maestrelli butta fuori anche Darderi. Avanti Alcaraz e DjokovicNiente da fare per Luciano Darderi, unico azzurro in campo nella quarta giornata di Indian Wells, che sii ferma al secondo turno del primo Masters...