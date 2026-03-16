Venticinque anni dopo il debutto del primo TMax, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa: il TMax 560 "Black Max" 25th Anniversary. Un modello che riprende lo spirito della Special Edition 2006 con livrea scura, dettagli dedicati, cerchi neri e sella rossa, ma sotto la pelle porta in strada tutta la maturità della piattaforma attuale. Il bicilindrico da 562 cc e 47,6 Cv ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Su strade ricche di curve invita a guidare raccolti e con ritmo, in città resta agile e pratico, mentre in tangenziale e autostrada sorprende per stabilità e comfort. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha TMax 25th Anniversary, sportivo quando serve e mai faticoso

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