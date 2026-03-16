WWE | Wrestler di NXT bloccati a Orlando a rischio la puntata del 17 marzo

Due wrestler di NXT sono rimasti bloccati a Orlando, mettendo a rischio la programmazione prevista per il 17 marzo. La puntata, in diretta dal 713 Music Hall di Houston, in Texas, potrebbe non andare in onda come programmato a causa delle condizioni meteorologiche. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli organizzatori, che stanno valutando come gestire eventuali imprevisti.

La puntata di NXT del 17 marzo, prevista in diretta dal 713 Music Hall di Houston, in Texas, potrebbe dover fare i conti con un problema decisamente poco televisivo: il meteo. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, diversi wrestler del roster di NXT sono rimasti bloccati all’aeroporto di Orlando a causa di un blocco a terra dei voli, con ritardi che hanno superato le quattro ore. “Gli atleti di NXT sono apparentemente bloccati all’aeroporto di Orlando, attualmente in stato di blocco a terra con voli in ritardo di oltre quattro ore”, ha scritto Alvarez, aggiungendo: “NXT è a Houston domani e la WWE sta monitorando la situazione nel caso in cui non riescano a partire da Orlando”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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