WWE | Interesse per Toyota

Recentemente, la WWE ha mostrato interesse per Manami Toyota, wrestler giapponese di 55 anni e figura di spicco nella All Japan Women’s Pro Wrestling. La federazione ha cercato di ingaggiare la sportiva, nota per la sua lunga carriera nel wrestling femminile. Non sono stati resi noti dettagli sugli eventuali accordi o trattative in corso.

Di recente, la WWE ha tentato di mettere sotto contratto la wrestler Manami Toyota, 55enne stella e leggenda della All Japan Women’s Pro Wrestling. La compagnia ha respinto in partenza ogni possibilità di lasciarla andare, impedendo che la stessa Toyota iniziasse ogni tipo di trattativa. Ritenuta una delle wrestler migliori in assoluto, non ha mai messo piede fuori dal Giappone. Un suo rimpianto, infatti, è il non aver mai lottato per una federazione in America, e la stessa WWE le avrebbe potuto dare dei palcoscenici molto più importanti. E’ stata comunque una figura legata per molti anni alla AJW, che soprattutto nel 2005 ha vissuto un periodo difficile a causa della bancarotta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Interesse per Toyota Articoli correlati AEW: MJF rompe il silenzio sull’interesse della WWENel panorama del wrestling moderno, pochi nomi accendono il dibattito come quello di Maxwell Jacob Friedman. Leggi anche: WWE: Interesse confermato per Danhausen ma opinioni diverse sul suo futuro HEADLINES UGANDA.20TH.OCOBER.2025.EAC