WWE | Ecco chi affronterà Brock a Wrestlemania

Nelle ultime settimane, Brock Lesnar e l’avvocato Paul Heyman hanno annunciato pubblicamente una sfida per Wrestlemania. La lotta è stata confermata e si svolgerà tra Lesnar e un avversario ancora non annunciato. La data dell’evento si avvicina e i fan attendono di scoprire chi sarà il sfidante di Lesnar sul ring.

Da Oba Femi al possibile rientrante Chris Jericho fino ai nomi piú improbabili. Secondo la maggioranza dei giornali piú importanti a tema infatti, questa sera a Raw lo sfidante di Brock verrà annunciato è ufficializzato. Chi pensate possa essere? Un ritorno inaspettato o una vecchia rivalità riaccesa? WWE: Con chi si schiererà il pubblico dopo il turn heel di Randy Orton? WWE: Finn Bálor riaccende la faida con Dominik Mysterio, Demon Bálor pronto a tornare? . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi affronterà Brock a Wrestlemania Articoli correlati Chi affronterà Brock Lesnar a WrestleMania? Il mistero si infittisceL’apertura della serata di Atlanta ha acceso la discussione su una possibile fase creativa in stallo, con la WWE che sembra prendersi tempo prima di... Piani WWE per Brock Lesnar a WrestleMania 42 rivelatiL’episodio tra Brock Lesnar e Oba Femi durante la Royal Rumble ha acceso l’interesse verso WrestleMania 42, delineando un contesto ricco di... Brock Lesnar Set To Return At WWE Raw Here's What To Expect Una selezione di notizie su WWE Ecco chi affronterà Brock a... WWE: Ecco chi potrebbe essere l’avversario di Gunther a WrestlemaniaMancano solo sei settimane a WrestleMania 42 e la WWE deve ancora decidere chi sarà l'avversario di Gunther quest'anno. Il Ring General ha recentemente posto fine a una faida di alto profilo con AJ St ... zonawrestling.net WWE: Brock Lesnar a WrestleMania 42, finalmente rivelato l’avversarioLa ricerca dell’avversario perfetto per Brock Lesnar sembra essere giunta al termine. Nonostante i nomi altisonanti circolati nelle ultime settimane, una nuova indiscrezione bomba proveniente dall’int ... spaziowrestling.it