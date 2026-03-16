Durante un episodio di WWE, Randy Orton ha effettuato un turn heel mentre si stava preparando a firmare un contratto con Cody Rhodes, in vista di WrestleMania 42. L’evento si è svolto durante un segmento dedicato alla firma del contratto, attirando l’attenzione dei presenti e dei fan. La decisione di Orton di cambiare ruolo ha suscitato reazioni diverse nel pubblico, che ora si interroga su quale schieramento supporterà in futuro.

L’episodio del Turn Hell di Randy Orton è avvenuto durante un segmento dedicato alla firma del contratto con Cody Rhodes, in vista del loro incontro a WrestleMania 42. Nel corso del segmento, Rhodes ha espresso il suo profondo rispetto per Orton e gli ha persino stretto la mano. Tuttavia, pochi istanti dopo, Orton ha perso improvvisamente il controllo e ha sbattuto la faccia di Rhodes contro il tavolo. La Vipera ha poi sferrato un colpo basso e ha attaccato brutalmente il suo avversario di WrestleMania sui gradini d’acciaio, lasciando il volto di Rhodes sanguinante e consolidando ufficialmente la sua svolta da heel. Ci si domanda ora come reagirà il pubblico e se sosterrà comunque la vipera in vista di Wrestlemania o se si schiererà con Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Con chi si schiererà il pubblico dopo il turn heel di Randy Orton?

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CODY RHODES SHOULD TURN HEEL NOT RANDY ORTON

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