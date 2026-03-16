Gli Stati Uniti hanno raggiunto la finale del World Baseball Classic 2026 dopo aver battuto la Repubblica Dominicana. Henderson e Anthony sono stati i protagonisti della vittoria, che permette agli USA di tentare di riconquistare il titolo dopo l’assenza nel 2023 e la finale del 2017. La partita si è conclusa con il successo statunitense, aprendo la strada alla sfida decisiva.

A questo punto sembravano in pochi a crederci davvero, ma il colpo di mano degli USA è fatto: gli States volano in finale al World Baseball Classic e proveranno a riprendersi quanto ottenuto nel 2017 e mancato nel 2023, con l’ultimo duello Ohtani-Trout che fu decisivo nella finale. Battuta per 2-1 la Repubblica Dominicana in una semifinale ad altissima incertezza. I dominicani passano in vantaggio nel secondo inning con il solo homer di Caminero, che colpisce benissimo sul lancio di Skenes e fa esplodere l’enorme gruppo di compatrioti che si è recato a Miami per sognare assieme a una squadra che, oltre alla semifinale al Classic, ha raggiunto anche la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: Henderson e Anthony mandano gli USA in finale, Repubblica Dominicana battuta

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