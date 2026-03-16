Weekend da sogno per l' Italia su Sky Sinner Antonelli e basket storico

Su Sky si è vissuto un weekend ricco di emozioni per lo sport italiano, con la semifinale del baseball al World Classic e la qualificazione mondiale della squadra femminile di basket dopo 32 anni. Sinner e Antonelli hanno portato risultati importanti, contribuendo a un fine settimana che ha visto protagonisti vari atleti e discipline. L’attenzione si è concentrata sulle imprese che hanno fatto parlare di sé in questi giorni.

Un fine settimana indimenticabile per lo sport italiano. Dalla semifinale dell’Italia del baseball al World Classic fino alla storica qualificazione mondiale della nazionale femminile di basket dopo 32 anni. Emozioni fortissime che accendono l’orgoglio azzurro.#SkySport #SportItaliano #JannikSinner #KimiAntonelli #Formula1 #IndianWells #BasketItalia #BaseballItalia #WeekendAzzurro #OrgoglioItaliano #SportHighlightsA rendere il weekend ancora più. su Digital-News.it Un fine settimana indimenticabile per lo sport italiano. Dalla semifinale dell’Italia del baseball al World Classic fino alla storica qualificazione mondiale della nazionale femminile di basket dopo 32 anni. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Weekend da sogno per l'Italia su Sky. Sinner, Antonelli e basket storico Articoli correlati ? SKY CAMPUS Unveiled: La Nuova Sede da Sogno di Sky Italia a Milano! ??Le immagini mozzafiato dell'#Unveiling di Sky Campus, la rivoluzionaria nuova casa di Sky Italia a Milano! Più di semplici uffici: un hub innovativo... Final Eight Coppa Italia Basket 2026: diretta su Sky Sport e in chiaro su CieloAll' Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026 con le migliori otto formazioni della Serie A pronte a sfidarsi tra... Approfondimenti e contenuti su Weekend da sogno per l'Italia su Sky... Temi più discussi: Primavera nei borghi: 5 mete italiane imperdibili per un weekend da sogno; 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano; Weekend di primavera: 10 luoghi da sogno a un passo da Milano; 12 mete per andare in vacanza ad aprile in Italia. Weekend da sogno per il settore giovanile viola: vincono quasi tutte le squadreAttraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha raccolto e pubblicato tutti i risultati del suo settore giovanile e della sua scuola calcio, in merito alle gare del weekend appena concluso. Una ... firenzeviola.it Curtoni trionfa nel superG di Val di Fassa e chiude un weekend da sogno per l’Italia: Zenere terza al primo podio in carrieraLa valtellinese dell'Esercito vince con 1'2907 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. Sorpresa Zenere terza, Pirovano ottava dopo la doppietta in discesa. Goggia ... sportface.it “Cecchini da weekend”: così è partita l’inchiesta a Milano di Ezio Gavazzeni x.com Un weekend da campioni Complimenti a Dole Basket Rimini e VeroDol CBD Pielle Livorno che hanno conquistato rispettivamente la Coppa Italia di serie A2 e serie B Lega Nazionale Pallacanestro #Italbasket - facebook.com facebook