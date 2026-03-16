Wanda Nara è stata vista alle Maldive insieme al suo nuovo compagno, in un’uscita pubblica sotto il sole tropicale. La modella si è mostrata in forma, mentre si godeva il mare e le spiagge dell’arcipelago. Le fotografie catturano momenti di relax e complicità tra i due, che sembrano condividere un soggiorno estivo all’insegna del divertimento e del riposo.

Wanda Nara sta trascorrendo un periodo di relax alle Maldive in compagnia del nuovo partner, Martín Migueles. La coppia, in vacanza in un resort di lusso, è al centro del gossip per via di alcuni indizi che lascerebbero intendere una possibile unione imminente. La showgirl argentina appare serena e in splendida forma, godendosi il clima tropicale lontano dai riflettori della quotidianità. L'attenzione mediatica è stata catturata dalla vacanza ai tropici perché molti osservatori hanno già ribattezzato come una luna di miele in anticipo. Questa interpretazione nasce, in particolare, da due indizi diventati virali: il primo è il vistoso anello con brillante apparso all'anulare della showgirl durante una recente tappa milanese, mentre il secondo è una plateale proposta di matrimonio social avanzata da Migueles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara alle Maldive: un anticipo di luna di miele con il nuovo compagno?

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