Vulcani scoperto il segnale jerk | nuovi test sull’Etna per prevedere le eruzioni
Ricercatori dell’IPGP di Parigi e del GFZ Helmholtz Centre for Geosciences hanno individuato un segnale chiamato “jerk” sull’Etna, un vulcano attivo in Italia. Sono stati condotti nuovi test per analizzare questo segnale e valutare se possa servire a prevedere le eruzioni vulcaniche. L’individuazione del “jerk” rappresenta una scoperta recente nel campo della sismologia vulcanica.
Ricercatori dell’IPGP di Parigi e del GFZ Helmholtz Centre for Geosciences hanno individuato un segnale precoce chiamato “jerk”, che potrebbe aiutare a prevedere le eruzioni vulcaniche. Il metodo, descritto su Nature Communications, sarà ora testato anche sull’Etna in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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