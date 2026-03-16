Vulcani scoperto il segnale jerk | nuovi test sull’Etna per prevedere le eruzioni

Ricercatori dell’IPGP di Parigi e del GFZ Helmholtz Centre for Geosciences hanno individuato un segnale chiamato “jerk” sull’Etna, un vulcano attivo in Italia. Sono stati condotti nuovi test per analizzare questo segnale e valutare se possa servire a prevedere le eruzioni vulcaniche. L’individuazione del “jerk” rappresenta una scoperta recente nel campo della sismologia vulcanica.