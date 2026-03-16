Al Lungobisenzio si sono vissuti momenti intensi durante la partita tra Prato e Robur, con quest’ultima che ha mostrato determinazione e cuore. Gill Voria, allenatore della Robur, ha commentato che i ragazzi non si sono mai arresi e che il risultato finale riflette l’impegno di tutta la squadra. Non sono stati annunciati dettagli sui singoli episodi o sui marcatori.

Quante emozioni al Lungobisenzio! Ci ha provato, il Prato, a stendere la Robur, ma la Robur di Gill Voria (foto) ha un grande cuore. "E’ stata una bellissima partita, da parte sia nostra che loro – esordisce il mister bianconero –. Il Prato è una squadra fortissima, costruita per vincere il campionato; oltre ad avere qualità ha anche fisicità, quella che a noi un po’ manca. Ci ha messo in grossa difficoltà, ma i ragazzi non hanno mai mollato, sono riusciti a rimettere in piedi una partita che a un certo punto sembrava potesse finire male". E’ stato soprattutto all’inizio che la Robur ha sofferto. "Gli avversari sono partiti fortissimo – spiega Voria –, giocavamo sotto la loro curva, può darsi che ne abbiamo un po’ risentito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Voria: "I ragazzi non hanno mai mollato. Il risultato è di tutto il gruppo-squadra"

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