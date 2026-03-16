Vomero il liceo Pansini senza elettricità | tutti gli studenti a casa

A Napoli, il liceo classico Pansini nella zona del Vomero ha chiuso temporaneamente la sede di San Domenico a causa di un'interruzione dell'elettricità. Tutti gli studenti sono stati rimandati a casa fino a quando il problema non sarà risolto. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per garantire le condizioni di insegnamento.