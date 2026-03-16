Vomero il liceo Pansini senza elettricità | tutti gli studenti a casa
A Napoli, il liceo classico Pansini nella zona del Vomero ha chiuso temporaneamente la sede di San Domenico a causa di un'interruzione dell'elettricità. Tutti gli studenti sono stati rimandati a casa fino a quando il problema non sarà risolto. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per garantire le condizioni di insegnamento.
Chiusa la sede di San Domenico del Liceo classico Pansini a Napoli. Manca l'elettricità, tutti gli studenti a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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