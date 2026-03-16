Volontariato la Svs rinnova le cariche sociali | i nomi degli eletti

La Svs ha completato il rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026-2029. Al termine delle operazioni di voto, sono stati eletti nel consiglio direttivo Marida Bolognesi, Maria Teresa De Lauretis, Ledo Gori, Luca Chiappe, Marco Ruggeri, Gabriele Capozzi, Andrea Agostinelli e Maria Pia Bernardoni. La nomina dei nuovi membri è stata ufficializzata senza ulteriori interventi o modifiche.

La Svs ha rinnovato le cariche sociali per il mandato 2026–2029. Al termine delle operazioni di voto sono risultati eletti per il consiglio direttivo Marida Bolognesi, Maria Teresa De Lauretis, Ledo Gori, Luca Chiappe, Marco Ruggeri, Gabriele Capozzi, Andrea Agostinelli, Maria Pia Bernardoni, Daniele Cenci, Maria Rita Benedettelli e Alberto Silvestri. Per il collegio dei probiviri sono stati eletti, in qualità di membri effettivi, Rosario Santoro, Gabriele Busato e Rosalba Adimari. Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono stati eletti Maurizio Belli, Vittorio Carelli e Stefano Fantoni. La Svs ringrazia i soci Marco Martelli, Davide Enzo... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Ance Umbria, la presidenza arriva a Terni: eletto Massimo Ponteggia, tutti i nomi degli elettiI membri dell’assemblea, designati dalle associazioni territoriali di Perugia e Terni, hanno eletto presidente regionale l’imprenditore ternano... Caltanissetta. Real Maestranza, la categoria Idraulici Lattorieri rinnova le caricheCaltanissetta, la Real Maestranza rinnova le cariche: un passaggio di consegne tra generazioni Caltanissetta – Un cambio di testimone generazionale...