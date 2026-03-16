Volley A2 rossoblu travolti al PalaParenti Emma Villas Codyeco | Lagonegro troppo forte

Nel match di volley di serie A2, la squadra rossoblù è stata sconfitta al PalaParenti con un risultato di 3-0 contro Lagonegro. I giocatori di Emma Villas Codyeco sono scesi in campo con Porro, Zonca, Ceban, Bragatto, Randazzo, Benavidez, Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Bini, Hoff e Nelli. La formazione avversaria ha mostrato una prestazione più forte e compatta durante l'incontro.