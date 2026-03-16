Volley A2 rossoblu travolti al PalaParenti Emma Villas Codyeco | Lagonegro troppo forte
Nel match di volley di serie A2, la squadra rossoblù è stata sconfitta al PalaParenti con un risultato di 3-0 contro Lagonegro. I giocatori di Emma Villas Codyeco sono scesi in campo con Porro, Zonca, Ceban, Bragatto, Randazzo, Benavidez, Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Bini, Hoff e Nelli. La formazione avversaria ha mostrato una prestazione più forte e compatta durante l'incontro.
Emma Villas Codyeco 0 Lagonegro 3 EMMA VILLAS CODYECO LUPI: Porro 3, Zonca 7, Ceban 6, Bragatto 6, Randazzo 8, Benavidez 2, Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo 1, Bini (L), Hoff, Nelli n.e, Baldini n.e, Matteini n.e. All: Pagliai. RINASCITA LAGONEGRO: Sperotto 1, Cantagalli 17, Arasomwan 3, Pegoraro 3, Andanovic 11, Raffaelli 18, Fortunato (L), Mastracci, Armenante n.e, De Angelis (L) n.e, Tognoni n.e, Sanchi n.e. All: Kantor. Arbitri: Marigliano e Venturi. Successione set: 16-25; 23-25; 17-25. Battute sbagliate Emma: 15; Aces: 4; Muri: 4. Battute sbagliate Lagonegro: 8; Aces: 0; Muri: 14. Spettatori: 150. SANTA CROCE – C’è il neoacquisto Zonca nella Emma Villas Codyeco Lupi opposta ai lucani del Lagonegro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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