Volete sapere cosa mi accadde il 16 marzo 1978?

Il 16 marzo 1978, un testimone racconta di aver vissuto un’esperienza particolare. Ricorda di aver sentito un ronzio nelle orecchie e di aver visto uno squalo allontanarsi, mentre percepiva il sudore sulla fronte. La descrizione si concentra sugli eventi vissuti in quel giorno, senza aggiungere interpretazioni o supposizioni. La narrazione si conclude con questa sequenza di sensazioni e immagini.

Ha fondato le case editrici SUR (nel 2011) e minimum fax (nel 1994). Dirige la Scuola del libro e, con Gianmario Pilo, il festival “La grande invasione” a Ivrea. Con Martina Testa ha curato l’antologia Burned Children of America (minimum fax 2001, Penguin 2003). La sua ultima traduzione è Fotografie del mondo perduto di Lawrence Ferlinghetti (2025). La mattina di giovedì 16 marzo del 1978, a due terzi del suo cammino, la Prima Repubblica si preparava ad affrontare uno dei suoi momenti più drammatici. In quegli stessi istanti un altro avvenimento – che la Storia non ha registrato – rischiò di incrinare anche la levigata superficie della mia carriera scolastica, ancora ai suoi primordi ma fino a quel momento fulgida, esemplare, incorrotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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